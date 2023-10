La Polonia delude nel match di questa sera con la Moldavia, valido per la qualificazione ai prossimi europei, non andando oltre il pareggio per 1-1, in casa.

Piotr Zielinski

Zielinski in campo tutto il match

Piotr Zielinski, capitano della nazionale polacco, con tanto di maglia numero 10 sulle spalle, non è riuscito ad incidere, se non in occasione del gol di Swiderski che, nella ripresa, ha pareggiato il vantaggio di Nicolaescu. Il calciatore del Napoli è rimasto in campo per tutto il match.

