Polizia a caccia dei napoletani: 80 ultras rischiano l'arresto in flagranza differita!

Violenti scontri in autostrada tra ultras napoletani e romanisti. Dopo la giornata di oggi, la Polizia di Genova sta passando al vaglio tutte le immagini acquisite dalle telecamere della Digos e quelle già finite su internet: l'obiettivo è identificare uno ad uno i tifosi napoletani coinvolti negli scontri di oggi pomeriggio.

Stando a quanto riporta La Repubblica, le autorità di Polizia starebbe cercando di risalire a nomi e cognomi dei circa 80 ultras napoletani che erano presenti all'autogrill Badia al Pino di Arezzo, sull'autostrada A1. Se uno di loro dovesse essere identificato in volto, rischierebbe l'arresto in flagranza differita: una fattispecie di arresto equiparata alla flagranza di reato, che comporterebbe per i napoletani il processo per direttissima.