Politano torna dal 1' in Udinese-Napoli, Il Mattino svela: ha gli occhi della tigre nonostante...

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli deve continuare il suo ciclo infernale con partite ogni tre giorni in apnea, e in vista della trasferta di domani sera, con Udinese-Napoli di scena ore 15, è necessario un minimo di turnover.

Udinese-Napoli: torna Politano dal 1'

L'edizione odierna de Il Mattino svela le scelte di formazione di Antonio Conte per Udinese-Napoli, annunciando il ritorno di Politano dal 1':

"Domani, dovrebbe dopo quasi un mese ritrovare la maglia da titolare che ha indossato l'ultima volta proprio a Bologna. Se gioca lui, Neres deve traslocare dalla parte opposta, come nel finale del match con il Benfica. Ma con l'Udinese tutti gli indizi portano a un suo ritorno in campo. Al posto di Lang o anche del brasiliano. Lui è un soldatino: ha genialità tecniche, fantasie. Ma è uno dei più disciplinati tatticamente. Anche a Lisbona, nella ripresa, non ha esitato a provare a dare la carica gli azzurri, spenti e quasi senza voglia. Era sulla fascia destra e aspettava solo lo spunto per prendersi la partita.

Matteo Politano

Non fa mai il muso lungo, non è mai risentito: però non gioca più. Ovvio, le scelte di Conte hanno portato a tre vittorie in campionato nitide. Tradotto: ha avuto ragione Antonio. Ora, con l'esigenza del turnover, dopo aver visto un Lang opaco, nel tridente tornerà a giocare lui. Almeno così sembra deciso. Certo, Politano nel 2025 dopo aver perso la via del gol (solo due reti in tutta la stagione) ora ha perso pure il ruolo da titolare. Sembrava uno dei più blindati, invece adesso è tra i più fragili. Torna a Udine, un luogo del destino per lui: ha coronato il sogno del secondo scudetto lì al Friuli. Da protagonista. [...] Nonostante le tre quattro panchine tra campionato e Champions, Politano ha gli occhi della tigre: le esclusioni sono state clamorose ma i risultati, tranne a Lisbona, hanno dato pienamente ragione a Conte. Con i tre centrali, chiaro, c'è bisogno di qualcuno che attacchi di più: Politano come caratteristica ha quella di coprire a tutta fascia".