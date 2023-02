Plusvalenze: gli altri sei club coinvolti oltre la Juve. Spuntano anche i nomi dei calciatori

La Procura di Torino ha inviato degli atti ad altre procure delle squadre coinvolte negli affari con la Juventus. Nello specifico avrebbero firmato 'patti segreti', per interessi di bilancio, con i bianconeri le seguenti squadre: Atalanta, Udinese, Sassuolo, Bologna, Cagliari e Sampdoria. Come si legge sul Corriere della Sera sono stati resi noti anche i calciatori coinvolti nelle operazioni.

Per quanto riguarda l’Atalanta, fuori dal bilancio ci sarebbero accordi per 14 milioni e mezzo di euro per impegni di riacquisto non federali riguardanti quattro calciatori: Mattiello (per 4 milioni), Muratore (per 4 milioni), Caldara (per 3,5 milioni), Romero (per 3 milioni).

I magistrati cagliaritani si occuperanno dell’affare Cerri, che nel 2018 viene ceduto dalla Juve al Cagliari: l’operazione frutta al club bianconero una plusvalenza di 8 milioni. Dal nuovo filone investigativo emergerebbe poi il ruolo del Sassuolo. Due le operazioni che lo riguardano: Demiral e Traorè. Giocatori che la Juventus avrebbe chiesto alla società emiliana di comprare, garantendogli il riacquisto incondizionato: le cifre indicate sui documenti scoperti dagli investigatori sono di 4 milioni per Demiral e 8,7 per Traorè.

Per la Sampdoria le presunte operazioni di mercato al centro delle indagini sarebbero quelle di Audero, Peeters e Mulé. A Udine finiscono gli atti relativi all’Udinese e agli accordi per Mandragora; a Bologna quelli in cui si parla dell’operazione Orsolini.