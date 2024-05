Maurizio Pistocchi via X scherza sui diritti d'immagine (presenti già in altri contratti, raccontati da diversi protagonisti del passato della SSC Napoli) voluti da De Laurentiis anche per Conte:

"Nel contratto di Antonio Conte, De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola di esclusiva per “l’universo”. Che abbia informazioni riservate sull’esistenza dei marziani?".