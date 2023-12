Pistocchi: "Mazzarri dovrebbe scegliere tra campionato e Champions! C'è un dato sulle sconfitte in casa..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta così l'andamento casalingo del Napoli in questa stagoine:

"Il Napoli ha perso 4 partite su 7 al Maradona, ciò nonostante ha fatto più tiri degli avversari, ha avuto più possesso palla, ha completato più passaggi. In 3 partite su 4 è andato in crisi nel 2^T : nella ripresa ha infatti subito 6 delle 9 reti incassate in totale. Il calo fisico è sembrato evidente alla terza partita in 7 gg: con l’Atalanta il Napoli ha corso bene per 90’, con il Real Madrid per 70’, con l’Inter per 50’. A mio modesto avviso, il lavoro con Garcia non è stato fatto in profondità, e con tante gare ravvicinate e i giocatori contati -soprattutto in difesa- Mazzarri dovrebbe scegliere tra campionato e Champions".