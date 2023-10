Pistocchi: "La civile Verona dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa! Gravina dirà qualcosa?"

Duro post di Maurizio Pistocchi su Twitter. Il giornalista si scaglia contro Gravina e contro il sindaco di Verona dopo i reiterati episodi di razzismo contro Napoli e i napoletani.

Ultime news. Scrive Pistocchi: "Visti in Verona-Napoli: insulti razzisti, giornalisti minacciati, lancio di liquidi verso la tribuna stampa, un collaboratore tecnico di Garcia, Prota, aggredito e minacciato in tribuna, bestemmiatori seriali e volgarità di vario genere sia in curva, che nei settori più controllabili. Di tutto questo la civile Verona, e il suo sindaco Tommasi dovrebbero vergognarsi, e chiedere scusa, oppure si derubrica tutto al solito “pochi facinorosi”? E l’ineffabile Gravina, prima o poi, ci dirà qualcosa sullo stato “reale” del calcio italiano?".