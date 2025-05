Pirlo, Pogba e non solo: gli acquisti a parametro zero avuti da Conte | FOCUS

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne e Jonathan David - qualora dovessero essere ingaggiati dal Napoli - rappresenterebbero un’inversione di tendenza da parte del club che - storicamente - non ha mai voluto puntare su calciatori svincolati che - come in questo caso - avrebbero tra ingaggio lordo, commissioni ed eventuali bonus alla firma un costo non di poco conto sul bilancio della SSC Napoli. Ma quanti calciatori a parametro zero ha avuto Antonio Conte tra Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham? Vediamo cosa dice la storia.

Calciatori svincolati allenati da Antonio Conte

Nel primo anno di Juventus, l’allenatore Antonio Conte ebbe tre calciatori presi a parametro zero. Si tratta del terzino sinistro Reto Ziegler, il centrocampista Michele Pazienza e poi Andrea Pirlo. Quest’ultimo non fu rinnovato dal Milan che lo lasciò libero. Pirlo da quella stagione in poi diventò un pilastro dei bianconeri sia con Conte che poi nella gestione Allegri. Pirlo arrivò a 32 anni a Torino.

Nella stagione successiva, i calciatori acquistati a parametro zero della Juve di Conte furono di nuovo tre: il portiere Rubinho, il difensore Lucio ed un giovanissimo Paul Pogba. Il francese poi si rivelerà un colpo top in assoluto. Il Manchester United decise di disfarsene senza proporgli un nuovo contratto.

Nel biennio al Chelsea, l’unico calciatore preso a parametro zero fu il portiere Wilfredo Caballero. All’Inter non ci fu nessuno acquisto a zero. Al Tottenham arrivarono invece Perisic e Forster. In totale i calciatori a parametro zero allenati da Antonio Conte sono stati finora 9.

Riproduzione riservata