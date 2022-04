Pirlo jr: "L'anno scorso la Juve era molto meglio", poi la precisazione: "Parlo di gioco..."

Ultime calcio - La Juventus di Massimiliano Allegri, nel migliore dei casi, otterrà gli stessi risultati di Andrea Pirlo. A sottolineare come sia forse il caso di rivalutare la scorsa stagione, interviene sui social Nicolò, figlio dell'ex allenatore bianconero:

"Sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?". In un tweet successivo, Pirlo jr ha precisato: "Cmunque non travisate le parole, io mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. La Juve di quest’anno è una grande squadra, rispetto per il mister e per i giocatori".