Pirlo a Sky: "Ancora una volta ci siamo complicati la vita da soli, dobbiamo raggiungere la Champions a tutti i costi"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il match contro l'Udinese:

Ancora una volta la Juventus ha faticato. E' arrivata questa vitttoria nel finale in un momento in cui non riuscite a cambiare marcia.

"Sì, è arrivata questa vittoria con fatica, con orgoglio, era importante anche in vista dei risultati del pomeriggio vincere. C'eravamo complicati la vita per l'ennesima volta regalando un gol per una grossa disattenzione, però c'è stata una grande voglia di portare a casa il risultato , fino all'ultimo, quindi questa è la cosa più importante".

A cosa è dovuta questa mancanza di cambio di marcia a cui fa riferimento Bonucci? Stanchezza, pressione?

"Un po' tutto. Stanchezza, stanchezza mentale. Quando poi non sei abituato a lottare per la Champions, ma sei sempre stato abituato per lo scudetto qualcosa cambia nella testa di tutti, però adesso ormai da qualche settimana l'obiettivo è cambiato, dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione Champions. Sarà faticoso, ma dobbiamo arrivarci".

L'Inter ha vinto lo Scudetto. Lei che con Conte ha giocato e a Conte si è ispirato, cosa dice?