Napoli Frosinone 0-4 sarà ricordata come una delle peggiori umiliazioni sportive dell'era moderna per il Napoli calcio. A fine partita i tifosi napoletani hanno contestato apertamente la squadra e la società con una pioggia di fischi che ha sommerso i calciatori in campo. Dagli spalti piovono offese.

Guarda la reazione dello stadio Maradona dopo la sconfitta in Coppa Italia.