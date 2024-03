Notizie Napoli - Anche Piero Armenti è a Barcellona! Il founder de Il Mio Viaggio a New York, tifosissimo del Napoli, è in trasferta in Spagna e assisterà alla gara valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. I nostri inviati lo hanno beccato dinanzi alla Sagrada Familia ponendogli alcune domande sull'esito della gara di questa sera. Clicca su play per guardare il video: