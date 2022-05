Ultime calcio - Sandro Piccinini scrive su Twitter parlando degli allenatori protagonisti di questa stagione:

"Purtroppo, per come vengono giudicate le cose in Italia, 2 allenatori su 3 verranno considerati perdenti per non aver vinto un campionato che era possibile vincere. Per me, invece, Pioli, Inzaghi e Spalletti meritano solo applausi".