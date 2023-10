Perché mandare via Garcia sarebbe un'ammissione di colpa: che fine ha fatto la previsione del 12 agosto?

Garcia aveva scherzato nella conferenza stampa pre gara di Napoli-Fiorentina dicendo che avrebbe voluto vincere per non dare opportunità ai giornalisti di fare polemiche durante la sosta per le nazionali. Una battuta che onestamente non ha fatto ridere, perché non è certo la sosta a comandare le critiche oggettive e soprattutto costruttive verso una squadra dà l'impressione di fare due passi in avanti e tre indietro. Ad ogni sconfitta viene fuori sempre l'ipotesi di un ribaltone sulla panchina del Napoli. Un esercizio che darebbe francamente fastidio a tutti se fossimo al posto dell'attuale allenatore. E' un segnale di poca fiducia, usiamo un eufemismo, di tutto l'ambiente nei confronti di Rudi.

Da più parti si legge di un De Laurentiis sconcertato e deluso dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Verrebbe allora da chiedersi se i tweet di ripresa erano sentiti oppure facevano parte di un copione, o meglio di una saggia mossa per ricompattare tutto. Garcia, come qualsiasi suo collega, è legato ai risultati. De Laurentiis si è assunto tutta la responsabilità della scelta all'interno di un casting che, di volta in volta, vedeva aggiungersi nomi praticamente ogni ora. La realtà è che il presidente, per adesso, sta valutando tutto. Mandare via Garcia sarebbe una sconfitta personale e aziendale. Significherebbe che il tuttofare Aurelio, versione estiva post Spalletti e Giuntoli, avrebbe sbagliato il pezzo più importante del puzzle.

Lo stesso presidente aveva annunciato che il 12 agosto avrebbe detto dove sarebbe arrivato il suo Napoli quest'anno. Tutti noi siamo ancora in attesa di quella sorta di previsione, ma soprattutto di capire il perché ha scelto di fare tutto da solo dopo lo storico traguardo dello scudetto. De Laurentiis è uomo intelligente, l'esperienza del passato lo sta aiutando a non dare retta all'istinto bensì alla saggezza. In questo momento resta in silenzio, forse è un bene, ma questo non vuol dire che rimanga a guardare. Mandare via Garcia sarebbe una sconfitta progettuale, una sorta di ammissione di colpa. Se però la situazione dovesse precipitare, facciamo tutti gli scongiuri del caso, diventa d'obbligo fare un passo indietro. Fermo restando però che l'obiettivo, almeno ascoltando Garcia, resta sempre la zona Champions League. Lo scudetto dunque può attendere. Speriamo non altri 33 anni.