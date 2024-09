Cyrill Ngonge festeggia sui social la doppietta contro il Palermo in Coppa Italia:



"Una grande prestazione di squadra. Contentissimo di aver segnato al Maradona davanti a voi".

Tra i commenti c'è anche il messaggio di Khvicha Kvaratskhelia che ha scritto al compagno belga:



"Top player! Ma per favore, non scivolare mai più!". In riferimento all'esultanza dell'attaccante azzurro che ha scivolato sul terreno di gioco del Maradona inciampando poi nell'erba.