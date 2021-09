Pelè rassicura dopo la nuova terapia intensiva: "Amici miei, mi sto riprendendo molto bene"

Notizie calcio. "Amici miei, mi sto ancora riprendendo molto bene. Oggi ho ricevuto visite da familiari e continuo a sorridere ogni giorno. Grazie per tutto l'amore che ricevo da voi". Così Pelé in un post su Instagram, dopo essere tornato per breve tempo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Einstein di San Paolo a causa di difficoltà respiratorie e poi, una volta stabilizzate le sue condizioni, posto in quello di terapia semi-intensiva. Il 4 settembre scorso Pelé era stato operato nella struttura per un tumore "sospetto" al colon, scoperto durante gli esami di routine. Era rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre, prima di essere trasferito in un altro reparto.