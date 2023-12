Notizie calcio. Il giornalista Alfredo PedullĂ , su X, ha detto la sua sul momento del Napoli di Mazzarri:Â

Il Napoli può parlare di tutti gli arbitri del mondo con le sue ragioni, può dire che ha perso ieri per questo motivo, può aggrapparsi a mille rami, ma ha perso più di tutti a luglio con una programmazione senza senso. Tra le altre cose senza aver sostituito - come si deve - tale Kim, non Pincopallino. La fase difensiva del Napoli è una gruviera.