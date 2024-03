Pedullà distrugge De Laurentiis: "Nessun allenatore accetterà di lavorare con lui a queste condizioni" | VIDEO

Alfredo Pedullà attacca Aurelio De Laurentiis dopo Barcellona-Napoli!

Queste le dichiarazioni di Pedullà a Sportitalia: "Un presidente che a mezz'ora dalla partita della vita si preoccupa di definire Sarri un perdente semplicemente perché ha voluto rinunciare ai soldi per rancori personali, ti dà l'idea della dimensione. Quest'anno De Laurentiis ha frantumato tutto da metà giugno a metà marzo, adesso si prende le responsabilità . Per le sue ultime 24 ore, indipendentemente dal risultato, De Laurentiis merita zero in pagella.

Serve una mezza rivoluzione, ma serve soprattutto una cosa: un allenatore che accetti De Laurentiis! In questo momento faccio fatica a pensare ad un nome. L'estate scorsa aveva cercato Thiago Motta e Luis Enrique che gli hanno detto no, alla fine ha preso quello più economico e forse quello più inadeguato. Sarà molto difficile. Si perderà Zielinski a zero, poi perderà Osimhen, c'è da sistemare anche il contratto di Kvaratskhelia. De Laurentiis purtroppo si è segnalato: per un allenatore andare a lavorare con De Laurentiis in queste condizioni è molto complicato dal mio punto di vista".