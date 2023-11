Payet distrugge Tudor: "Persona brutale, dava solo ordini: a Marsiglia rimanemmo scioccati"

Tudor al Napoli appare oggi una possibilità concreta. L'allenatore croato potrebbe essere chiamato a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli dopo aver allenato l'Olympique Marsiglia l'anno scorso, dove ha chiuso il campionato al terzo posto.

Payet parla di Tudor

Ultime notizie. La sua esperienza a Marsiglia, però, non è stata tutta rosa e fiori. Qualche tempo fa avevano fatto discutere le dichiarazioni di Dimitri Payet, calciatore dell'Olympique Marsiglia che si era scagliato contro Tudor criticandone la gestione dello spogliatoio.

Parlando di Tudor, Payet si era lamentato di giocare poco: "Lui aveva le sue idee, io non entravo nei suoi piani ma mi sarebbe piaciuto, a volte, se si fosse fidato un po' di più di me. Per me è stato difficile moralmente. Sono uscito da un sacco di partite frustrato. Ero sempre stato titolare nella mia carriera".

Più nello specifico, Payet disse di Tudor: "Nello spogliatoio non lo conoscevamo. In ritiro scoprimmo una persona ruvida e brutale nel suo atteggiamento, nelle sue parole, era un tipo prepotente, completamente diverso dal vecchio allenatore. Siamo rimasti un po' scioccati". E continua: "È vero che ogni allenatore nuovo cerca di imporre le sue idee, però non dovrebbe sottovalutare il lato umano. Si può anche parlare senza dover ricevere ordini tutto il tempo, nello spogliatoio eravamo sorpresi da questo modo di fare, non eravamo abituati. È stato molto duro, anche esageratamente duro. All'inizio voleva segnare il territorio, imporsi. Poi dopo è andata un po' meglio, non bene, ma meglio, è divetato più flessibile".