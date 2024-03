Paura per Ascierto, medico coinvolto in un incidente stradale: è stato operato

Terribile notizia per il professor Paolo Ascierto, oncologo napoletano di spicco nonché noto tifoso juventino che di recente è stato purtroppo anche vittima di un brutto episodio allo stadio Maradona.

Incidente per Paolo Ascierto: le condizioni

Il medito è stato coinvolto in un incidente stradale in queste ore subendo fratture alla gamba sinistra per le quali è stato necessario un intervento chirurgico. Era su una moto con un amico al momento del sinistro stradale, con un’auto che ha tamponato il suo veicolo a un incrocio. Il medico è attualmente ricoverato a Latina ma fortunatamente sta bene.