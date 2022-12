Patrimonio Pelé: lascia più di 100 milioni, svelato a chi spettano

Pelé è morto e iniziano già a circolare tante voci riguardo il suo patrimonio lasciato agli eredi. La leggenda del calcio brasiliano e mondiale è scomparso all'età di 82 anni dopo essere entrato nella storia.

O Rei è stato sempre considerto da tutti uno dei migliori giocatori di sempre da quando esiste il calcio insieme a Maradona. Il 29 dicembre 2022 è finito dopo l'ultimo ricovero a causa di una malattia (tumore al colon) che l'aveva colpito negli anni passati. Questa volta la condizioni però si sono complicate e negli ultimi giorni del 2022 ha lasciato tutti. Dopo la morte di Pelé ci sono già notizie sul patrimonio lasciato.

Patrimonio Pelé: 100 milioni di dollari

Ultime notizie - Arriva dal noto quotidiano spagnolo As la notizia sul patrimonio di Pelé. E' proprio il giornale che fa i conti in tasca a O Rei dopo la sua scomparsa. La leggenda lascia una ricca eredità. Infatti, il patrimonio di Pelé è stimato per circa 100 milioni di dollari, frutto soprattutto di guadagni realizzati dalla leggenda del calcio mondiale dopo il ritiro attraverso sponsorizzazioni, partecipazioni a eventi e investimenti.

Infatti, è proprio dopo aver giocato che Pelé ha raccolto un patrimonio importante e fatto le sue fortune a livello economico grazie alla sua carriera storica. Anche secondo il portale "Celebrity Net Worth", il patrimonio di Pele supera i cento milioni di dollari.

Patrimonio Pelé eredi

Pelé: patrimonio diviso tra glieredi

Da sempre Pelé ha scelto di investire i suoi risparmi nel settore immobiliare che oggi rappresentano il suo patrimonio principale. Il suo più grande affare fu l'acquisto per 100mila dollari di un'imponente magione negli Hamptons, a New York. Lotto che nel 2008 riuscì poi a rivendere a quasi tre milioni di euro. Il patrimonio di Pelé sarà diviso tra i suoi sette figli e la terza moglie. Sono loro gli eredi di tale somma.