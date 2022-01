Parte la caccia al parametro zero, la top 15 della Serie A: c'è anche Insigne e non solo

Con l’apertura del calciomercato invernale, parte anche il countdown per i colpi a parametro zero: da oggi sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Questa la top 15 in Serie A:

La top 15 degli svincolati da gennaio

1. Paulo Dybala - Juventus

2. Franck Kessié - Milan

3. Marcelo Brozovic - Inter

4. Lorenzo Insigne - Napoli

5. Andrea Belotti - Torino

6. Alessio Romagnoli - Milan

7. Luiz Felipe - Lazio

8. Federico Bernardeschi - Juventus

9. Ivan Perisic - Inter

10. Henrikh Mkhitaryan - Roma

11. Juan Cuadrado - Juventus

12. Adam Marusic - Lazio

13. Filip Djuricic - Sassuolo

14. Thomas Strakosha - Lazio

15. Mattia De Sciglio - Juventus