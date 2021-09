Parte l'FC Clivense, con Pellissier altri ex compagni al Chievo: ecco Frey, Squizzi e Luciano

Ultime calcio - Domenica 26 settembre sarà il giorno del debutto ufficiale dell'FC Clivense nel campionato di Terza Categoria. Dopo il fallimento del Chievo, la sua storica bandiera rappresentata da Sergio Pellissier ha dato luce ad un club nuovo di zecca. Come riportato da larena.it: in panchina siederà Riccardo Allegretti che la maglia del Chievo l'ha vestita in dieci occasioni nella stagione 2004-2005. Insieme all'ex, tra le altre di Reggiana e Empoli, collaboreranno al nuovo progetto anche Enzo Zanin, Nicolas Frey e Lorenzo Squizzi. Pronto ad imbarcarsi nella nuova avventura c'è anche Luciano.