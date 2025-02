Parte 'Caffè Sospeso' by Lollo, domani alle 21 su CalcioNapoli24TV e Youtube: ospiti i Mr Hyde!

Il mitico duo napoletano dei Mr. Hyde, al secolo Ludovico Brusco e Rudy Brasiello, è stato ospite durante il Podcast "Caffè Sospeso" realizzato dalla nostra redazione in collaborazione con LolloCaffè sugli schermi di CalcioNapoli24TV, canale 79 del digitale terrestre Napoli e Caserta. La puntata andrà in onda domani 7 febbraio alle ore 21:00 e in contemporanea sul canale Youtube di CalcioNapoli24.

In conduzione Riccardo Catapano e Vincenzo Testa.

Caffè Sospeso by Lollo, ospiti Mr Hyde

I Mr Hyde hanno riscosso un enorme successo negli anni con un nuovo genere musicale fatto da un mix di soft-rap e e pop. L'abilità del frontman Ludo e del suo amico fraterno  Ruby alla tastiera-arrangiamenti sta nel riadattare brani di cantanti di successo valorizzandoli con nuove musicalità, ritmi e parole. 

Tra i numerosi successi si registrano prestigiose collaborazioni con Gigi Finizio, Nino Buonocore, Erminio Sinni, Sal Da Vinci, Andrea Sannino, Peppino di Capri, Emiliana Cantone, Valentina Stella, Roberto Colella, Maria Nazionale, Gianluca Capozzi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Nino D’Angelo, Monica Sarnelli, Tullio De Piscopo e tanti altri. In questa puntata parliamo di musica, Sanremo, autotune e ovviamente Napoli calcio e scopriremo da dove nasce il nome del duo. Godetevi questa incredibile puntata!