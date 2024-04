"Meglio Europa League, Conference o una stagione senza coppe?" Il parere dei tifosi del Napoli | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - La Champions League, anche in caso di quinta squadra italiana, è ormai davvero un traguardo irraggiungibile per la squadra di Calzona. Restano come obiettivi concreti un posto in Europa League o in Conference League. Altrimenti, per la prima volta dopo quattordici anni consecutivi in Europa, il Napoli si troverebbe a disputare la stagione 2024/2025 senza coppe europee, e senza Mondiale per Club 2025, con l'ultimo posto per l'italiana conquistato dalla Juventus dopo l'uscita degli azzurri dalla Champions League 23/24 agli ottavi col Barça.

L'abbiamo chiesto ai tifosi in città, cosa preferirebbero: meglio andare in Europa League, in Conference League o disputare una stagione senza coppe per rifondare? Ecco il parere dei tifosi napoletani: