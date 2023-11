Pareggio nel derby, il Napoli spreca tanto, segna De Simone. Colini: "Siamo stati poco lucidi"

Quarto pareggio stagionale per il Napoli che, nonostante le tante occasioni create non riescono a trovare i tre punti. Gli azzurri salgono a quota sette punti in classifica.

PRIMO TEMPO

La prima occasione della sfida è a tinte azzurre, da calcio di punizione ci prova Mancuso ma il tiro viene respinto dall’estremo difensore irpino. A 4’30’’ ancora pericolosi i partenopei, la conclusione di Salas viene intercettata da Parisi. A 5’40’’ il primo squillo stagionale di Borruto, Parisi con un grande riflesso si fa trovare pronto sulla conclusione dell’argentino. A 6’58’’ si affaccia in avanti la Sandro Abate, Joselito si smarca e tenta di impensierire Bellobuono ma il portiere azzurro respinge sicuro. A 9’23’’, sugli sviluppi di un’azione da parte dei padroni di casa, Avellino colpisce il palo. Incredibile tripla occasione per il Napoli a 14’15’’: prima ci prova Arillo ma il tiro viene respinto, sulla ribattuta arriva la conclusione di Salas con il pallone che termina nuovamente sui piedi di Arillo, l’attaccante azzurro tenta il tocco sotto e la sfera colpisce la traversa. A 18’20’’, su un recupero palla a ridosso dell’area di rigore avversaria, Galletto prova la conclusione di prima ma Parisi, ancora una volta, sventa la minaccia. L’ultima occasione è della Sandro Abate: Etzi va vicinissimo al gol da posizione davvero pericolosa.

SECONDO TEMPO

A 2’10’’ la prima occasione del Napoli: Arillo serve Ercolessi, la sua conclusione termina di poco a lato. Parisi si supera ancora una volta, a 5’25’’ sul tiro a botta sicura da parte di Borruto il portiere irpino non si lascia superare. A 9’15’’ Arillo tenta una giocata pazzesca in rovesciata, la sfera termina alta. A 9’48’’ trova il gol la Sandro Abate con Hozjan, Bellobuono nulla ha potuto sulla conclusione all’incrocio dei pali. A 10’43’’ Bellobuono fa una grandissima parata plastica respingendo in corner il tentativo di Hozjan. A 12'40’’ il Napoli trova il pareggio con una superba giocata di De Simone che dribbla tre giocatori e la insacca in porta. Wilde rischia il rosso per una gomitata a De Simone e il Napoli ha una clamorosa palla gol con Borruto su schema da palla inattiva, ma il suo tiro si stampa sulla traversa e ritorna in campo, dando l’illusione del gol. A 30’’ dalla fine il Napoli si gioca la carta del portiere di movimento con Mancuso ma la sortita offensiva non porta gli effetti sperati. La sfida termina 1-1.

SALA STAMPA

SANDRO ABATE- Basile: “Risultato giusto, il Napoli è la squadra più forte di questo campionato. I miei ragazzi hanno dato tutto, devo fargli i complimenti”.

NAPOLI FUTSAL- Colini: “Non c’è nessun rammarico, abbiamo provato a fare una grande partita ma siamo stati poco lucidi. Loro sono molto forti soprattutto in casa. Torniamo a casa con un punto e pensiamo alla prossima. È ancora presto per fare giudizi, nella seconda metà di stagione vedremo i veri valori delle squadre”.

SANDRO ABATE-NAPOLI FUTSAL 1-1 (0-0 p.t.)