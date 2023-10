Paradosso Rongoni: aumentano gli infortuni muscolari in tutta la serie A ma la colpa è solo sua

Dopo l'hashtag #GarciaOut nelle scorse settimane si è puntato il dito contro il preparatore atletico Paolo Rongoni, reo di aver sbagliato preparazione per i tanti infortuni muscolari che si sono verificati in ritiro ed anche nelle prime giornate del campionato. Al netto delle varie teorie, spesso frutto di vox populi che di dati scientifici, la realtà è che tutta la serie A sta pagando dazio per quanto concerne gli infortuni di natura muscolare. Un problema comune a tutti che però sembrava essere di casa solo a Castel Volturno. Chi più e chi meno, tutte le squadre hanno dovuto cambiare la preparazione atletica perchè quest'anno non ci sarà la sosta mondiale.

Calciatori infortunati serie A

Dando un'occhiata alle 20 squadre della nostra serie A, ne viene fuori che sono 25 i calciatori fermi ai box per problemi di natura muscolare. Le tre squadre a pagare maggiormente dazio in questo momento sono Milan, Inter e Roma che hanno tre giocatori fermi a vario titolo per guai muscolari. Ieri Maurizio Sarri non le ha mandate a dire nella conferenza stampa post Milan-Lazio dichiarando: "È la scelta dettata da un calendario folle. Io sono ferocemente incazzato con UEFA, FIFA, Lega Serie A e tutta questa banda per questo calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo: prendi i soldi e scappa. E ora ce ne sono di meno: in Serie C non campi di calcio. Tutti questi soldi del calcio vengono immessi per 30-40-50 giocatori". Di seguito il report dettagliato relativo alle singole squadre alle prese con infortuni muscolari finora: