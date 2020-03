Paolo Maldini: "Ringrazio tutti per i messaggi, dovremmo debellare questo virus in una settimana"

Paolo Maldini e suo figlio Daniel colpiti dal Coronavirus, i due sono in quarantena e le condizioni sono buone. Ecco il messaggio della bandiera rossonera attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

"Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto arrivare attraverso i social, attraverso i messaggi il loro amore e anche la loro preoccupazione per le condizione di salute mie e di mio figlio. Noi stiamo bene, dovremmo riuscire a debellare questo virus nell'arco di una settimana. Grazie per il vostro affetto che veramente non manca mai. Io volevo però ringraziare tutti quei dottori, gli infermieri, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine che stanno affrontando quest'emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani. Grazie ancora".