Pafundi incanta con l'Italia Under 19: se fosse la sorpresa di Spalletti agli Europei?

Ultime calcio - Le giocate delle partite contro Repubblica e Scozia hanno portato Pafundi oltre i confini di Italia e Svizzera. Nelle prime due partite di qualificazione ad Euro 2024, quello Under 19, il giovane attaccante di proprietà dell'Udinese è stato il migliore in campo.

Pafundi sorpresa di Spalletti?

Pafundi ha strappato applausi in ogni dove sul web, tanto che tantissimi utenti stranieri si sono chiesti perchè un talento così non faccia parte dell'italia maggiore di Luciano Spalletti. Partiamo dal fatto che Pafundi è stato ceduto in prestito al Losanna per poter giocare con continuità, visto il lungo periodo in panchina all'Udinese. In Svizzera sta cominciando a prendere confidenza con il campionato.

I tifosi di Pafundi, quelli che vorrebbero vederlo nell'Italia di Spalletti all'Europeo, amano ricordare il caso Raspadori. Pafundi, però, non ha giocato in maglia Udinese fino alla cessione di gennaio. Al Losanna sta facendo bene nelle ultime settimane, ma il campionato elvetico potrebbe non essere abbastanza per mister Spalletti. Spalletti, invece, preferisce chiamare giocatori che dimostrano crescita e costanza settimana dopo settimana in campionato, ottenendo conferme continute. In questo modo il Losanna, se lo vorrà potrà riscattarlo dietro pagamento di 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma davanti alla crescita di Pafundi lo sforzo potrebbe portare ad una immediata vendita al doppio, se non di più, del prezzo.