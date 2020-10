Ounas è arrivato a Cagliari: "Sono molto contento e carico per questa nuova avventura! Rog? Mi ha detto che ci sono le possibilità per fare bene" [FOTO]

Nell'ultimo giorno di calciomercato il Cagliari ha chiuso l'affare Adam Ounas dal Napoli. Prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni più bonus per arrivare all'esterno offensivo classe 1996.

19 presenze e quattro gol nella scorsa stagione con la maglia del Nizza, ora un'altra sfida in prestito: "Sono molto contento e carico per questa nuova avventura”, le sue prima parole dopo l'arrivo in città.

Ounas è stato poi accompagnato ad Asseminello dall’entourage della società rossoblù. A cagliari ritroverà anche Marko Rog, suo compagno a Napoli: "Siamo amici da tre anni, mi ha detto che ci sono le possibilità per fare bene”.

