Ostigard tra i migliori in campo dopo le parole di ADL: la buona prestazione può far saltare Perez?

Notizie Napoli calcio. "Ostigard un grandissimo giocatore e bravissimo ragazzo, serve al Napoli. Poi vediamo, quando fai il mercato devi sperimentare in campo gli acquisti". Parole e musica di Aurelio De Laurentiis che un paio di giorni fa "blindava" il centrale norvegese: sedotto dal Genoa, voluto dall'Udinese e corteggiato dal Torino, il buon Ostigard è al centro del mercato del Napoli visto l'intreccio con il possibile arrivo di Nehuen Perez. 

L'arrivo di un difensore escluderebbe quasi automaticamente Ostigard, anche e soprattutto per una questione di liste. Contro la Lazio, però, il norvegese è stato uno dei migliori in campo per grinta e precisione negli interventi difensivi: un salvataggio importante sul tacco di Castellanos a porta spalancata, buona impostazione e tanti duelli aerei vinti. La difesa a tre potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per il nativo Andalsnes, chissà che lo stesso De Laurentiis non ci stia pensado per poi accantonare la pista Perez (ed i 20 milioni che costerebbe l'argentino). 

Lo stesso Ostigard, sui social, dopo la gara dell'Olimpico ha pubblicato un post con scritto "Forza Napoli Sempre": semplice messaggio o dichiarazione di intenti?. Voi che fareste: fiducia ad Ostigard o si accelera per Nehuen Perez? Poche ore e lo scopriremo.