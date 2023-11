Osimhen torna oggi in Italia! Ha avuto carta bianca, ma ora il Napoli non lo aspetta più

Osimhen torna oggi a Napoli! È quanto sostiene l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui l'attaccante nigeriano dovrebbe far ritorno oggi in Italia dopo il lungo viaggio in Nigeria, ufficialmente per "risolvere problemi personali e familiari".

Ultime notizie. Stando a quanto riportato, Victor Osimhen avrebbe ricevuto carta bianca dal Napoli nella gestione del suo viaggio a Lagos, in Nigeria, "ma c'è anche un limite". Se è vero che il ritorno di Osimhen a Napoli è atteso nelle prossime ore, infatti, l'impressione è che - scrive il Mattino - "il Napoli non lo attenderà all'infinito".

Anche perché, e non è un dettaglio da sottovalutare, una volta tornato a Napoli Osimhen andrà sottoposto a nuovi accertamenti dopo l'infortunio muscolare per definire il suo piano di recupero.