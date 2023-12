Victor Osimhen ha segnato in tutte le sue quattro sfide contro il Cagliari in campionato, solo due volte un giocatore del Napoli ha trovato il gol in tutte le sue prime quattro gare contro una singola avversaria di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Gonzalo Higuaín contro la Lazio (serie di sei, tra il 2013 e il 2016) e lo stesso Osimhen contro la Sampdoria (tra il 2021 e il 2023).