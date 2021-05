Osimhen out con la Nigeria, il CT: "Gli fa male il ginocchio, ha mandato il certificato"

Ultime notizie calcio Napoli - Ha dato forfait alla sua Nazionale Victor Osimhen, con il commissario tecnico Gernot Rohr che ai microfoni di ESPN ha spiegato quelle che sono le motivazioni ufficiali:

"Victor Osimhen è infortunato. Ha mandato il certificato, gli fa male il ginocchio e non può giocare".

A quanto pare, però, dietro la scelta presa dal bomber azzurro e da tanti altri suoi connazionali ci sarebbero questioni economiche, con la Federcalcio nigeriana che si sarebbe macchiata di mancati pagamenti nei confronti del gruppo squadra. Per questo motivo il CT rischia di non avere a disposizione neanche i 18 calciatori necessari per disputare l'amichevole in programma.