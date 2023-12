Osimhen ha già chiesto al Napoli di anticipare la partenza per la Nigeria: mancherà per 40 giorni

Ultime notizie SSC Napoli - Squalificato per Napoli-Monza dopo il rosso a Roma, Victor Osimhen salta anche l'ultima gara che avrebbe potuto giocare aiutando la squadra, prima di lasciarla per più di un mese in vista della Coppa d'Africa. Insomma, stagione al momento da dimenticare per il nigeriano fresco di rinnovo a 10 milioni di euro. E a proposito della partenza per la Coppa d'Africa, Il Mattino di Napoli oggi in edicola svela:

"Osimhen è ancora a Castel Volturno: ieri si è allenato e ha già chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria prevista per il 3 gennaio: potrebbe lasciare Napoli il 30 dicembre. In ogni caso, tornerà in campo con il Napoli solo dopo la Coppa d'Africa. Almeno 40 giorni".