Oggi Victor Osimhen festeggia il compleanno di sua figlia Hailey True Osimhen, nata dalla relazione con Stephanie. Per l'occasione, l'attaccante del Napoli ha organizzato una vera e propria festa in una location esclusiva, con tanto di cathering, buffet, riprese video e drone. Una festa non da poco per quella che deve essere un'occasione veramente speciale per Victor Osimhen.

Su CalcioNapoli24 alcuni scatti della festa di compleanno della figlia di Osimhen.