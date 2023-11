Osimhen fa emozionare un baby tifoso del Napoli: "Ho abbracciato il mio amico Victor" | VIDEO

Questo tenerissimo bambino si chiama Amadou Carlo, tifa per il Napoli e ieri sera era allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita di Champions League contro l'Union Berlino. Il piccolo Amadou Carlo ha avuto la fortuna di incontrare Victor Osimhen, che ieri era anche lui in tribuna, ed è riuscito a scambiare un bellissimo abbraccio con il suo idolo.

Nel post partita ne abbiamo approfittato per intervistare il piccolo tifoso, che ci ha svelato di essere un amico di Osimhen. Guarda il video su CalcioNapoli24.