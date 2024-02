"Osimhen-Cavani, che differenza al rientro dalla nazionale!": il paragone dei tifosi sui social fa riflettere tutti

Dopo il ritorno di Victor Osimhen a Napoli e la sua conseguente mancata convocazione per la sfida di oggi contro il Genoa, sui social molti tifosi hanno espresso perplessità sul bomber nigeriano facendo un paragone con Edinson Cavani. In una situazione analoga infatti, il Matador si comportò in maniera totalmente diversa.

Era sabato 30 marzo 2013, quando il Napoli di Mazzarri giocava in trasferta a Torino contro i granata. Cavani, a causa di una trasferta transoceanica per rispondere alla chiamata dell'Uruguay, riuscì ad arrivare in Italia solo venerdì raggiungendo direttamente la squadra in ritiro a Torino pur di far parte della trasferta delicata per gli azzurri.

Inizia la gara e Cavani parte dalla panchina, ma a venti minuti dalla fine, sul 2-1 per il Napoli, Mazzarri manda in campo il Matador che, dopo aver conquistato un calcio di rigore, con una splendida doppietta porta il Napoli a vincere 5-3.

"Insomma, stesso allenatore, simile ritorno in Italia, ma finale completamente diverso", è uno dei commenti che si legge sui social in merito a questo paragone.