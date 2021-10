Orsato non sanzionato, l'ironia di Ziliani: "Non può nascondersi a Dubai, tanto vale utilizzarlo"

Ultime notizie calcio Napoli - La decisione dell'AIA dopo Juventus-Roma di ieri sera ed il colossale errore del direttore di gara è arrivata quest'oggi ed ha sollevato un enorme polverone. Daniele Orsato, infatti, non subirà alcun provvedimento e non sarà fermato, nonostante il gol negato alla Roma in maniera inspiegabile e le sue spiegazioni nell'intervallo lontanissime dal regolamento.

Nessun provvedimento per Orsato, il commento di Ziliani

Sulla vicenda si è espresso in questo modo il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani:

"Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo Inter-Juventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita".