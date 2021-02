Napoli Calcio - "132 - Il Napoli non subiva due gol in così poco tempo in una partita di Europa League (132 secondi oggi) dall'aprile 2015, contro il Wolfsburg: in quell'occasione Klose e Perisic segnarono a 111 secondi di distanza. Sbandamento. #GranadaNapoli #UEL", lo riporta in un tweet Opta Paolo, canale ufficiale Twitter di Opta.

Granada-Napoli