Operazione contro lo streaming illegale: sono stati oscurati 1,5 mln di abbonamenti

Ultime calcio - L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la maxi-operazione contro lo streaming illegale annunciata questa mattina dalla Procura di Catania:

"Oggi la Polizia Postale e la magistratura di Catania hanno finalizzato un'importante maxi-operazione oscurando 1,5 milioni di abbonamenti a servizi di streaming illegali delle nostre competizioni con 45 persone indagate in tutta Italia - ha detto De Siervo -. Alle forze dell'ordine, nel percorso di continua collaborazione nella lotta alla pirateria audiovisiva, va il nostro ringraziamento per l'importantissimo risultato ottenuto, è un'ulteriore passo in avanti per azzerare il flusso delle IPTV fuorilegge".