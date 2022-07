Napoli Calcio - Cori per Mario Rui durante Napoli-Perugia con gli azzurri avanti per 3-0. All'uscita in campo alla mezz'ora del secondo tempo, infatti, il pubblico napoletano ha osannato l'esterno portoghese con un inaspettato "olè, olè, olèe, Mario, Mario...". Una riprova della stima della tifoseria verso un giocatore che, al netto anche di errori in alcune circostanze, mostra una continuitĂ e soprattutto una professionalitĂ da apprezzare senz'altro.Â