Oggi la veglia funebre di Pelè, ma sua madre non sa ancora che è morto

Ultime notizie. Quest'oggi nello stadio del Santos, Vila Belmiro, si terrà la veglia funebre di Pelé: atteso il popolo dei tifosi che sfilerà per rendere l’ultimo omaggio al campione brasiliano. Nella giornata di domani, invece, la salma attraverserà in corteo la città di Santos, prima della sepoltura nel cimitero Memorial Necropole Ecumenica.

La salma farà tappa anche davanti alla casa della madre del fuoriclasse scomparso giovedì scorso a 82 anni, la centenaria Maria Celeste Arantes, in segno di rispetto. Ma la madre di Pele non sa ancora che è morto: «Vive nel suo mondo - spiega la nipote - a volte è cosciente, a volte no». Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola.