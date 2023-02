Nuovo processo, Ziliani anticipa: "5 squadre di Serie A a rischio penalizzazione!"

Ultime notizie. Lunga disamina del giornalista Paolo Ziliani sul rischio di ulteriori penalizzazioni per alcune squadre di Serie A.

"La Sampdoria, che ha già un piede in serie B, rischia oggi fortemente di andare incontro a una penalizzazione in classifica per inadempimento nel pagamento degli stipendi ai giocatori. Servono almeno 35 milioni, difficile pensare che li faccia apparire. Va detto che la Sampdoria è uno dei 5 club (gli altri sono Atalanta, Sassuolo, Udinese, Empoli) che andranno a processo - il terzo sul fronte sportivo - con l’accusa di essere stati club succursali al servizio, alla fine in qualche modo retribuito, della Juventus.

I magistrati dedicano a ognuno di questi 5 club varie pagine del loro incartamento e poichè i loro rapporti di debito/credito con la Juventus sono stati opachi e spesso illeciti, rischiano essi stessi sanzioni Saranno i giudici a stabilire le colpe di ognuno e le eventuali sanzioni. La mia impressione, dopo aver letto le carte, è che la posizione più pesante sia quella dell’Atalanta seguita da Sassuolo e Sampdoria. Tutti club che potrebbero andare incontro a sanzioni.

Inutile dire che l’entità delle pene sarà commisurata al grado di durezza usato nei confronti della Juventus. Se la Juve, indicata come la creatrice del sistema di falsificazione dei campionati, venisse solo retrocessa in B, le pene ai club amici sarebbero più lievi. Se invece la Juventus venisse condannata alla C con forte penalizzazione (-30/-35) o alla serie m gli scenari per i “club amici” potrebbero diventare spiacevoli.

La Sampdoria che pare già destinata alla B sul campo potrebbe partire in B nel 23-24 con forte penalità. Il Sassuolo in caso di salvezza potrebbe essere retrocesso mentre all’Atalanta - che può chiudere nei primi 6 - potrebbe essere tolta la qualificazione alle coppe; magari con penalità da scontare nel 23-24 vista l’alta compromissione nei suoi rapporti con la Juve.

Insomma: tutto dipenderà dai giudici, ma poichè sperare non costa niente se fossimo nei panni di Cremonese e Verona tutto faremmo tranne che smobilitare. Il processo sulla “partnership con società terze” non sarà uno scherzo. Si parla dell’art. 4, “lealtà sportiva”".