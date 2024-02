Nuovo centro sportivo Napoli, il Sindaco di Afragola: "Ho parlato con De Laurentiis, vuole 30 ettari per 20 campi! Pronti a trovare un accordo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Pannone, sindaco del comune di Afragola:

“Che ci sia la disponibilità a dare una mano al Napoli è fuori dubbio, altra cosa invece è la questione tecnica. Ho avuto una conversazione telefonica con De Laurentiis che mi ha esplicitato la necessità di avere una nuova cittadella sportiva e nei giorni seguenti si è aggiunta la questione stadio. Mi ha parlato di 30 ettari, circa 20 campi per cui necessita di uno bello spazio che noi abbiamo e questo può generare una crescita importante anche per il nostro territorio. Non daremo una mano di tipo economico al club Napoli, ma di supporto assolutamente sì. Afragola avrà un nuovo piano urbanistico comunale e in questa cornice si potranno individuare aree vaste dove immaginare di progettare la nuova cittadella sportiva del calcio Napoli. Poi, dal punto di vista dei collegamenti, Afragola è senza dubbio il top.

Diciamo che ci candidiamo ad essere una terra accogliente per il calcio Napoli, poi De Laurentiis dovrà avanzare un’ipotesi imprenditoriale perchè parliamo di suoli che al momento sono privati”.