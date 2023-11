Nuovo allenatore Napoli, la situazione esterno sede Filmauro: arrivato un primo dirigente | VIDEO CN24

Nuovo allenatore Napoli - Mattinata di lavoro intensa per Aurelio De Laurentiis che ha lasciato Napoli questa mattina presto per recarsi a Roma, direzione uffici della Filmauro in Piazza Venezia a Roma. Il patron azzurro ha in programma diversi incontri di lavoro, tra cui ovviamente quelli legati alla risoluzione del caso Garcia e alla scelta del nuovo allenatore per il Napoli. Il nostro inviato Ilario Covino presente all'esterno della sede Filmauro, riferisce come sia giunto in sede anche il reponsabile dell'area comunicazione Nicola Lombardo, che ha raggiunto il presidente De Laurentiis.

In queste ore è previsto un incontro tra il presidente e lo staff di Igor Tudor, che potrebbe essere presente in prima persona all'incontro.

Clicca su play per guardare gli aggiornamenti provenienti live dalla sede della Filmauro: