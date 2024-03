Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino - Pista Sarri raffreddata dopo le parole di De Laurentiis, il sogno resta Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis deve già pensare all'allenatore della prossima stagione. Ieri, in conferenza stampa in Slovacchia, Calzona ha precisato: "Cosa farò l'anno prossimo? Non so neppure cosa farà domani mattina. Valuterò con la Federazione nel caso dovesse arrivare qualche offerta, che ancora non c'è".

Sebbene ci sia anche Calzona in lista, De Laurentiis guarda anche ad altri nomi come possibile nuovo allenatore del Napoli 2024/25. Lo scrive Il Mattino:

"De Laurentiis ne sta sondando tanti di nomi. E dunque, proviamo a elencare i papabili per la ricostruzione. Facendo subito una premessa: Sarri stava accarezzando da qualche settimana l'idea di un riavvicinamento a De Laurentiis, ma dopo le parole gratuite dell'altra sera («Solo un perdente può dimettersi») ha compreso che l'uomo e il presidente non sono cambiati molto rispetto al 2018. La pista si raffredda, ma è un peccato: Sarri è l'unico (con Spalletti) a poter garantire serenità alle scelte presidenziali della prossima estate. E gli altri? Pioli per caratteristiche anche umane piace molto e poi l'eterno pupillo, Italiano, che stavolta potrebbe davvero lasciare la Fiorentina e ha nuovamente sentito il patron. Il sogno resta Antonio Conte che è corteggiato da mezza Italia e sceglierà con calma".