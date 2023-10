Nuova scossa di terremoto: pesante scossa avvertita anche a Napoli

Notizie Calcio - Continua purtroppo lo sciame sismico nel napoletano con un’altra, ennesima, scossa proprio in questi minuti. La terra ha tremato forte, molto forte, ed è stato avvertito anche nel centro città con tante segnalazioni che piovono proprio in questi momenti. Come annunciato dall'INGV, come presumibile, l'epicentro è ancora della zona dei Campi Flegrei con magnitudo di 4.0. La preoccupazione, considerando la raffica ininterrotta di movimenti tellurici ormai da settimane, cresce a dismisura.