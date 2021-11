Nuova maglia Napoli Maradona Game, chi è l'artista napoletano del disegno del volto di Diego

Ultimissime calcio Napoli - Una maglia per ricordare Diego Armando Maradona, è la prima iniziativa del Napoli per celebrare il proprio campione che il 31 ottobre avrebbe compiuto 61 anni. La divisa celebrativa, firmata EA7, sarà utilizzata in tre incontri, Hellas Verona, Inter e Lazio. E presumibilmente in tre colorazioni.

Ma a far discutere, fra i tifosi, è il volto stilizzato di Diego Armando Maradona sulla Shirt che il Napoli ha così annunciato sul proprio sito:

La grafica con il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea.

Nuova maglia Napoli Maradona EA7: chi è l'artista napoletano

Nessun riferimento quindi nella nota sul sito ufficiale del club, rispetto all'artista che ha realizzato quell'impronta che presumibilmente ha colpito sia EA7 che la SSC Napoli al punto di chiedergli di poter riprodurre quel quadro stilizzato anche sulla nuova linea di maglie. A raddrizzare il tiro, però, il Napoli ha parzialmente citato l'artista sul Web Store ufficiale del club dove si legge:

Il ritratto creato dall'artista GK#10 rappresenta l'immagine stilizzata di Maradona che si fonde con la grande impronta di felicità e di amore che ha lasciato nel cuore di tutti i tifosi.

La Maradona Game ha il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un'impronta digitale, quasi un messaggio per le giovani generazioni. Una parte dei ricavi derivati dalla vendita sarà destinata a iniziative sociali benefiche. La maglia è ispirata ai quadri di Giuseppe Klain, artista napoletano, che già aveva realizzato questo quadro e che da mesi è realtà, fra maglie e quadri esposti in città. Ecco alcune immagini:

Quadro della maglia Napoli Maradona

E proprio stamattina ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno: