Nuova inchiesta scuote il calcio italiano: ultras Lazio nel mirino dell'anti-mafia! Due giocatori coinvolti

Una nuova inchiesta scuote il calcio italiano. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Domani, la procura anti-mafia di Roma sta indagando sui rapporti tra Ultras della Lazio e calciatori biancocelesti. I pubblici ministeri Cascini e Gualtieri stanno ricostruendo i rapporti e le pressioni esercitate dagli ultras della Curva Nord laziale sui giocatori.

Una curva, un tempo guidata dal capo indiscusso, Fabrizio Piscitelli (alias Diabolik), ucciso nel parco degli acquedotti il 7 agosto 2019. Nell’ambito dell’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo capitolino, sono stati ascoltati altri due giocatori: Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Un filone d’inchiesta che riapre il capitolo infinito degli interessi di chi vive la curva nascondendo affari e un radicato sistema di potere.